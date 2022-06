Gymclub Elastika verruilt Palaestra voor omnisporthal vzw Rista: “Eindelijk niet meer steeds sleuren met al die zware turntoestellen”

Roeselare/RumbekeElastika heeft een nieuw onderkomen gevonden. De Roeselaarse gymclub traint al jaren in zaal Palaestra langs de Stokerijstraat, maar die gaat op termijn tegen de vlakte. Na een maandenlange zoektocht is voorzitter Tom Denys apetrots te kunnen melden dat Elastika vanaf september thuiskomt in de omnisporthal van de vzw Rista in Rumbeke. “Maar eerst gaan we er nog 65.000 euro in investeren”, aldus Denys.

Voor tumbling, trampoline, freerunning, kleuterturnen,… kan je al sinds 2014 terecht bij Elastika. De Roeselaarse gymclub, goed voor 250 leden van kleuters tot jongvolwassenen, had de voorbije jaren z’n thuishaven in Paleastra, een zaal die deel uitmaakt van de secundaire school Barnum. “Maar bij het begin van het seizoen kregen we de boodschap dat Paleastra gesloopt zou worden”, vertelt voorzitter en sporttechnisch verantwoordelijke Tom Denys. “We moesten dus uitkijken naar een andere stek. Ondertussen zijn de bouwwerkzaamheden in de Stokerijstraat wat vooruitgeschoven in de tijd, maar de boodschap was duidelijk: Paleastra is voor ons geen oplossing op lange termijn.”

Wensen

Het vinden van een nieuw onderkomen was niet evident. Maar uiteindelijk was het sportschepen José Debels (CD&V) die de perfecte oplossing aanreikte. “We hadden wel een soort van eisenlijstje inzake de nieuwe locatie, vooral inzake oppervlakte van de beschikbare ruimte en de ligging”, zegt Tom. “De omnisporthal van de vzw Rista voldoet zo goed als aan al onze wensen. De zaal heeft een oppervlakte van 600 vierkante meter en is 10 meter hoog. Bovendien ligt ze in Rumbeke, centraal tussen Izegem en Roeselare, is er parking en stopt een bus vlakbij.”

Maar het grootste voordeel is van praktische aard. In Paleastra moesten alle turntoestellen voor en na de training telkens opgesteld en weer afgebroken worden. “Toch wel een gesleur. Dat zal nu niet langer nodig zijn. Ons zware turnmateriaal zal permanent kunnen blijven staan. Dat brengt niet alleen minder slijtage met zich mee, maar is ook een opsteker voor de vele trainers. Voor hen zal dit enkele uren per week minder werk zijn.”

Investering

Vooraleer Elastika aan de slag kan in de omnisporthal worden nog enkele werken uitgevoerd, samen goed voor een kostenplaatje van 65.000 euro. “De werken starten in de tweede helft van de zomervakantie zodat we in september ons nieuwe seizoen in september kunnen aftrappen. De omnisporthal wordt omgevormd tot een echte turnhal van te maken. De investeringen zijn gericht op al onze disciplines: gymtopia, parkour, tumbling, trampoline, kleutergym en G-gym. Zo worden er een trampolinebaan en een tumblingbaan geplaatst en toestellen als rekstok, ringen, brug, turnvloer,… geïntegreerd.”

De nieuwe locatie betekent niet dat Elastika wil inzetten op extra leden. “We zijn op vandaag met 250 en daar ligt ook onze grens. We willen blijvend inzetten op kwalitatief werken”, besluit Tom die ook al meegeeft dat de nieuwe turnhal officieel geopend zal worden op 11 september. Tussen 12 en 15 uur wordt een opendeurmoment voorzien in de nieuwe stek aan de Wervikhovestraat.

