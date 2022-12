Groepsopvang 't Fopspeentje geschorst: “Bezorgdheid over veiligheid van kinderen"

Onzekerheid

Nele Wouters, woordvoerder van Opgroeien, spreekt in eerste instantie over een schorsing van de vergunning “met dringende noodzakelijkheid”. “Aanleiding voor deze beslissing is recente informatie. Hierdoor is Opgroeien erg bezorgd over de pedagogische kwaliteit van de opvang en over de integriteit en veiligheid van de kinderen in deze opvang”, klinkt het. “Opgroeien begrijpt dat deze beslissing een grote impact heeft op alle betrokkenen en onzekerheid met zich meebrengt voor alle medewerkers in de kinderopvanglocaties en ouders. Deze schorsing is een tijdelijke maatregel en loopt voorlopig tot 13 maart. Opgroeien wil zo snel mogelijk alles grondig onderzoeken. Daarna kan dan gekeken worden of, en met welke eventueel bijkomende voorwaarden, de opvanglocatie weer open kan. Als een beslissing genomen kan worden voor het einde van deze termijn, zullen we dat zeker doen.”