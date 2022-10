Groenpark krijgt eigen kunstzinnige straatbieb

Roeselare Twee dagen vogels kijken dankzij De Witte Spreeuwen

De Roeselaarse ornithologische vereniging ‘De Witte Spreeuwen’ organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 oktober hun jaarlijkse clubtentoonstelling in Zaal Den Hazelt. Liefhebbers van vogels van diverse pluimage komen er zeker aan hun trekken. Op zondagvoormiddag is er bovendien een vogelbeurs. De toegang tot de tweedaagse is gratis. Iedereen is welkom langs de Pastoor Slossestraat 2 op zaterdag van 9 tot 18 uur en op zondag van 7 tot 12 uur. Meer info via http://kbof-roeselare.be/.

20 oktober