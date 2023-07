Groenestraat plaatselijk afgesloten door werken

Sint-Eloois-Winkelse­straat week vroeger weer open en dat is goed nieuws voor TBR Shortrally: “Vreesden dat er geen verkennin­gen mogelijk zouden zijn”

Autoclub Team Bassin Rally organiseert op zondag 9 juli de tweede editie van de Motul TBR Shortrally. Rioleringswerken langs de Sint-Eloois-Winkelsestraat, met bijhorende wegomleidingen, leken het event even in de war te sturen. “Maar we kunnen de Sint-Eloois-Winkelsestraat vrijdagavond al opnieuw openstellen”, garandeert schepen Francis Debruyne (CD&V).