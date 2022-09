Groen Roeselare pleit voor invoering energiepremie

“Door de extreem hoge energieprijzen komt een steeds grotere groep mensen, met een inkomen dat net de grens van het sociaal tarief overschrijdt, in de problemen”, aldus het raadslid. “Verschillende steden, waaronder Genk, hebben daarom een extra energiepremie voor elektriciteit en verwarming ingevoerd voor deze doelgroep.” Demeersseman stelt voor om, naar analogie met Genk, een jaarlijkse energiepremie van 210 euro voor het dagelijks elektriciteitsverbruik en een premie van 210 euro voor verwarmingskosten in te voeren.

Tegelijk wil de partij dat ook de ondersteuning van mensen die wel in aanmerking komen voor een sociaal tarief uitgebreid wordt. “Het sociaal tarief, en de uitbreiding van de doelgroep van het sociaal tarief, is erg belangrijk om een grote groep mensen te beschermen. Maar we stellen vast dat veel mensen uit die doelgroep de aanvraagprocedure niet doorlopen en het sociaal tarief dus niet ontvangen. Daarom pleiten we voor een meer activerende aanpak, naast de klassieke communicatie. Zo kan over deur-aan-deur acties of belrondes nagedacht worden.”