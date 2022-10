Groen Roeselare lanceert dertien concrete voorstellen om de stad te vergroenen: “De lat moet hoger”

Op een kaart van de stad, die de komende weken verdeeld wordt over alle Roeselaarse bussen, zijn verschillende plaatsen aangeduid waar volgens de partij op termijn ruimte gemaakt zou kunnen worden voor extra groen. Concreet gaat het om de site van het Spillebad, de brandweerkazerne, VDL in Beveren en het voormalige H. Hartziekenhuis. Tegelijk breekt Groen ook een lans voor een uitbreiding van het Krommebeekbos en het Bergmolenbos, een ‘hangende tuin’ in de Ooststraat, een volledig autovrije Grote Markt en een bomengordel rond het centrum.

Quote De kaart met voorstel­len is een eerste aanzet, maar net als bij het Moerman­park rekenen we op de inbreng van bewoners. Daarom is het veertiende voorstel op onze kaart ook een symbolisch vraagteken” Eddy Demeersseman

“We zijn blij dat de meerderheid alsnog het licht gezien heeft en ons voorstel om de Moermanparking om te vormen tot een park overgenomen heeft”, aldus Eddy Demeersseman. “In eerste instantie werd dat voorstel niet ernstig genomen, maar nadat wij om de mening van de bewoners vroegen - er werd zelfs een actiecomité opgericht - groeide het draagvlak en kwam daar verandering in. Dat ‘Moermanmodel’ willen we hernemen. De kaart met voorstellen is een eerste aanzet, maar net als bij het Moermanpark rekenen we op de inbreng van bewoners. Daarom is het veertiende voorstel op onze kaart ook een vraagteken, dat symbool staat voor de inbreng van de Roeselarenaars.”

Inhaalbeweging

Volgens Demeersseman, die samen met Bert Wouters en Steven Dewitte op de oppositiebanken in de gemeenteraad zit, is er dringend nood aan een inhaalbeweging. “De meerderheid heeft de mond vol van vergroening, maar van een echt groen beleid is geen sprake. Roeselare is een van de meest gebetonneerde centrumsteden. Per inwoner is er in Roeselare slechts 9 à 10 vierkante meter groen beschikbaar. Een inhaalbeweging is dringend nodig. We durven zelfs stellen dat we op termijn naar een verdriedubbeling van de groene oppervlakte moeten gaan. De lat moet veel hoger.”

De partij is van plan om in het najaar een aantal open debat-en gespreksavonden te organiseren rond het thema Meer Groen in Roeselare. Wie zelf ideeën of voorstellen voor een groenere stad heeft, kan terecht op idee@meergroeninroeselare.be. Meer info op www.meergroeninroeselare.be. In de komende jaren wil Groen op dezelfde manier ook andere thema’s aankaarten.

