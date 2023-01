Groen pleit voor particulier vuurwerkverbod op oudejaar

Burgemeester Kris Declercq (CD&V)liet verstaan dat vuurwerk op oudejaarsnacht een jaarlijks aandachtspunt is. “We sensibiliseren telkens via onder andere het Stadsmagazine en onze Facebookpagina. We raden het af en benadrukken dat wie wel vuurwerk afsteekt voorzichtig moet zijn”, zegt hij. “Eigenlijk zou er een regelgevend kader op federaal vlak moeten zijn want uiteindelijk is vuurwerk elke dag gevaarlijk voor wie geen ervaring heeft in het afschieten. Als we opteren voor een verbod, betekent dit dat er gehandhaafd moet kunnen worden. Bij elke melding ter plaatse gaan is niet haalbaar: het vuurwerk is voorbij, het is niet duidelijk van waar het exact wordt afgeschoten,... Daarom zetten we in op het ontraden, op preventie. Inzake de voorbije oudejaarsnacht hebben we geen zicht op het aantal ‘vuurwerkfeestjes’. Er waren geen meldingen of interventies en AZ Delta heeft in de hele brede regio twee mensen gehad die naar de spoed kwamen maar het is niet duidelijk of het gaat om incidenten met vuurwerk.”