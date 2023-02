Groen en N-VA vrezen voor waardevol stukje groen bij sanering Klauwaertsbeek: “Broed- en leefgebied van heel wat vogels en belangrijke poel”

Met de saneringswerken wil de stad de Klauwaertsbeek tussen de Rijksweg en de uitstroom in de overwelfde Mandel, aan het kruispunt van de Diksmuidsesteenweg en de Albrecht Rodenbachstraat, aanpakken. Concreet zal de beek ontdubbeld worden: de beek wordt behouden als hemelwaterafvoer en langs de beek wordt een nieuwe collector aangelegd voor afvalwaterafvoer. “We gaan akkoord met de sanering, de extra waterinfiltratie en buffering”, zegt Bert Wauters (Groen). “Maar we zijn niet akkoord dat hiervoor een waardevol stukje groen moet verdwijnen. Het broed- en leefgebied is van heel wat vogels en er is ook een belangrijke poel. Binnen de Roeselaarse ring zijn nog amper zo’n plekjes te vinden. Des te meer reden om er voorzichtig mee om te springen. Nu zien we echter dat tweehonderd bomen zouden gerooid worden. Bovendien is de nodige bemaling een groot gevaar voor de poel en de overige bomen.”

Maatregelen voor behoud

Schepen Francis Debruyne (CD&V) laat verstaan dat de werken minder ingrijpend zijn voor het groen dan gedacht. “Er gaan niet zoveel bomen weg. Ten noorden, aan het bestaande fiets- en wandelpad, zijn er bijna geen werken. Wel komt er een overstortconstructie waardoor de waterkwaliteit aanzienlijk verhoogd wordt. Aan de rand van de poel worden enkele wilgen gerooid en opnieuw aangeplant. Maar eerst gaan we met een boomdeskundige onderzoeken of rooien echt nodig is. Waar de sleuf komt, zijn de bomen aangeduid als te rooien. Maar het is niet zeker dat dit zal gebeuren want we voorzien maatregelen om de bomen zoveel mogelijk te behouden. Maar als de wortels geraakt worden, kan het overleven niet gegarandeerd worden. In functie van de veiligheid moet die boom dan weggehaald worden. Daar is een vergunning voor nodig. Net daarom zijn die bomen dus ingekleurd als te rooien: om in orde te zijn met de vergunning, niet om ze allemaal te rooien.”