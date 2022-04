Groen-blauwe as moet komaf maken met wateroverlast in Godelievewijk

RoeselareOm in de toekomst natte voeten te voorkomen in de Godelievewijk, wil stad Roeselare de op vandaag ingekokerde Sint-Amandsbeek opnieuw meer ademruimte geven. Dit via de aanleg van een groen-blauwe as met vijvers, wadi’s, infiltratiestroken, ontmoetingsplekken en extra groen. Tijdens de werken, die volgend jaar starten, is er ook aandacht voor de verkeersveiligheid en extra sport- en spelmogelijkheden.

De Godelievewijk bleef in het verleden niet gespaard van wateroverlast. Om de wijk beter te beschermen bij overvloedige regenval zijn er op vandaag al volop werken in uitvoering in onder meer de Honzebroekstraat, de Gitsestraat en het Gryspeerdts Hof. Maar ook de sanering van de Sint-Amandsbeek is een essentiële schakel in het verhaal en hier wil de stad in 2023 werk van maken. “De Sint-Amandsbeek loopt door de volledige wijk”, duidt Marie-Amelie Cnockaert van studiebureau Cnockaert de aanleiding van de werken. “De beek is volledig ingebuisd en loopt onder de huizen en straten. Net die inbuizing is verantwoordelijk voor wateroverlast en het is dan ook de bedoeling om opnieuw meer ruimte te geven aan het water.”

Extra waterbuffers

Het is de bedoeling om de Godelievewijk te transformeren tot een waterneutrale wijk en hiertoe wordt er een groenblauwe as aangelegd. Deze opdracht gebeurt in samenwerking tussen Aquafin, de Vlaamse Milieumaatschappij en Stad Roeselare en de plannen werden opgemaakt aan de hand van een participatietraject met de bewonders. Ondergrondse basis van dit alles is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. “Bij deze werken worden het propere regenwater en het vuil afvalwater los van elkaar opgevangen en afgevoerd”, weet schepen Francis Debruyne (CD&V). “De aanleg start in maart 2023.” Maar ook bovengronds krijgt de wijk een totaal andere look. “We gaan de groenzones versterken, extra waterbuffers voorzien, nieuwe ontmoetingslekken aan het water voorzien, inzetten op natuurbeleving en ook werk maken van een goeie verkeersdoorstroming”, vat Cnockaert het project samen.”

Spelprikkels

Zo zullen er in de wijk grachten, wadi’s, vijvers en infiltratiestroken worden aangelegd die ook worden beplant. “De Beekstraat wordt smaller door infiltratiezones en de zijstraat ervan wordt aangelegd als woonerf met een wegversmalling die de fietsers beveiligt”, weet Marie-Amelie. “In de Leeuwerikstraat creëren we een schoolzone en de bestaande parken in de wijk worden versterkt en voorzien van een fiets- en wandelpad van 2,50 meter breed met hier en daar spelprikkels die aanzetten tot bewegen. In het park leggen we de focus op sport en spel. Het tweede tennisveld wordt gerenoveerd, er komt een basketbalveld, speeltoestellen en een petanquebaan.” “Qua beplanting kiezen we voor divers groen dat een belevingswaarde heeft in elk seizoen”, vult landschapsarchitecte Annelies Massart aan. “We willen ook de bestaande bomen maximaal bewaren. Het tracé van de riolering wordt zelfs speciaal aangepast hiervoor en tijdens de werken worden de bestaande bomen ook extra beschermd.”

Het dossier ligt volgende week voor tijdens de gemeenteraad. “Er wordt gevraagd om de aanvraag omgevingsvergunning en het aanbestedingsdossier van de infrastructuurwerken goed te keuren”, weet schepen Debruyne. “Tijdens de volgende gemeenteraad komt het volledige bestek aan bod.” Tot slot geeft de schepen nog mee dat de werken fasegewijs uitgevoerd zullen worden. Dit in onder meer de Weidestraat, Beekstraat, Leeuwerikstraat, Haakwegel en Diswegel.

