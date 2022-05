Grijs wordt groen: Roeselare plantte al 78.765 van de vooropgestelde 100.000 bomen in deze legislatuur

Daarmee verwijst de schepen naar één van de doelstellingen uit het Lokaal Energie- en Klimaatplan namelijk het aanplanten van één boom per inwoner tegen 2030. Voor Roeselare betekent dit dus dat er tegen 2030 dik 65.000 bomen bij moeten komen, maar de bestuursmeerderheid legde bij de start van de legislatuur de lat direct flink wat hoger. “We hebben de ambitie om tegen 2025 100.000 nieuwe bomen aan te planten”, zegt schepen Hostekint. “Nu het plantseizoen er op zit, is het moment aangebroken om de balans op te maken van ons actieplan RSL Boomt. En het is een resultaat waar we met z’n allen best trots op mogen zijn. Met maar liefst 78.765 extra bomen s.nds het begin van de legislatuur, zijn we mooi op weg om de ‘100.000 bomen-doelstelling’ te halen! Dit resultaat is er dankzij inspanningen van de stad, maar evenveel dankzij belangrijke partners zoals Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare, maar uiteraard ook onze Roeselaarse inwoners met een hart voor groen.”

16 extra voetbalvelden bos

Speerpunt van RSL Boomt was een versnelde uitbreiding van de bossen. En het is dan ook daar dat de meeste bomen de grond in gingen. “Sinds 2019 werd er exact 12,32 hectare nieuw bos bijgeplant. Dat zijn zo’n 16 voetbalvelden en die zijn samen goed voor 47.025 nieuwe bomen.” Maar ook het openbaar domein werd stevig vergroend. “Verspreid over wegen, wijken en pleinen werden er de afgelopen jaren 22.451 bomen aangeplant. Zo maakten we het voorbije plantseizoen onder meer werk van het Wonderwoudje op de Sint-Elisabethwijk, extra bomen op het Kerelsplein, bij de Scouts in de Koestraat en de fruitboomgaard in de Pater Pirestraat. Ook in belangrijke wegenisprojecten zoals de Brugsesteenweg, Honzebroeckstraat en Spanjestraat werden de eerste bomen al aangeplant.”

Tuinen

Maar ook de private tuinen werden niet vergeten. “9% van de oppervlakte van Vlaanderen bestaat uit tuinen. Hier niets doen zou betekenen dat we een grote opportuniteit laten liggen. Sinds 2019 bedeelden we 9.289 bomen voor de Roeselaarse tuinen. Denk maar aan de liefdesbomen burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare. Ook acties zoals ‘Bewilg het landschap’ en de Boombon die door de stad wordt gegeven aan al wie iets te vieren heeft dragen bij aan meer bomen in onze Roeselaarse tuinen.”

En de spade en rubberlaarzen worden ook de komende jaren niet ergens in een vergeten hoekje gezet om stof te verzamelen. “Er staat nog heel wat op stapel”, aldus de schepen. “Denk maar aan de realisatie van het Moermanpark, de vergroening van Beitem en het Elzenhof. De kaap van de 100.000 extra bomen is in zicht, maar ook elke extra boom daar bovenop is natuurlijk meegenomen.”

