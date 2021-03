Gregory (41) overleeft ongeval met gloednieuwe Tesla niet: “Superbroer, superpapa, superzoon, superpeter,…”

Roeselare / Menen / Torhout Aantal coronapa­tiën­ten in AZ Delta blijft dalen, patiënten op Intensieve Zorgen stijgt wel licht

18 maart Tegen de nationale trend in blijven het aantal coronapatiënten in AZ Delta dalen. Vorige week lagen nog 63 besmette patiënten in het ziekenhuis, vandaag zijn dat er 49. Het aantal patiënten op Intensieve Zorgen is wel licht gestegen van 12 naar 14.