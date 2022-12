Gratis kaarsenpotjes om ouders van sterrenkindjes te steunen

Roeselare Hugo Verriest­straat drie dagen onderbro­ken

De Hugo Verrieststraat zal van dinsdag 6 december tot vrijdag 9 december onderbroken zijn aan huisnummer 39 voor het uitvoeren van een rioolaansluiting. Parkeren aan de werkzone zal tijdelijk niet mogelijk zijn. Het verkeer moet een omleiding volgen via de Cichoreistraat, Rondekomstraat, Zijstraat, Handelsstraat en de Gasthuisstraat naar de Brugsesteenweg in de ene richting en via de Adriaen Willaert, Noordstraat en Kokelaarstraat in de andere richting.

1 december