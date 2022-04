Graffitikunstenares Djoels vraagt aandacht voor holebi’s met gigantisch muurschilderij op zijgevel Patisserie Amande: “Dit is wie ik ben, een deel van m’n identiteit”

Roeselare Twee jaar na z’n overlijden wordt Ben De Cat herdacht met een film: “We vrezen dat K-Trolle te klein zal zijn”

Precies twee jaar nadat kunstenaar Ben - Delcatto - De Cat onverwacht op 58-jarige leeftijd overleed, wordt op donderdag 21 april een herdenkingsmoment georganiseerd in zijn geliefde K-trolle langs de Scharestraat. Aan de hand van een film wordt er teruggeblikt op zijn leven. En daar blijft het niet bij. “Ben heeft hier voor altijd een plekje, dankzij zijn kunst die we tentoonstellen in mei”, vertelt Jürgen Lievens, bezieler van K-Trolle vzw en boezemvriend van Ben.

7:01