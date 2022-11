Goud en brons voor Brouwerij Rodenbach op Brussels Beer Challenge

Roeselare Roeselaren­aars gratis welkom op CrossCup

De beste crossers van het land gaan op zondag 27 november de strijd met elkaar aan tijdens de CrossCup Roeselare. Rond het Schierveldestadion langs de Diksmuidsesteenweg komen in de voormiddag de sterren van morgen, zijnde jongens en meisjes geboren tussen 2010 en 2017, aan de start. In de namiddag strijden de cadetten, scholieren, senioren en masters voor de overwinning. De toegang bedraagt in voorverkoop 5 euro, aan de kassa betaal je zeven euro. Voor alle Roeselarenaars is er echter goed nieuws. Op vertoon van hun identiteitskaart zijn zij gratis welkom om hun favorieten aan te sporen. Meer op https://crosscup.be/nl/roeselare/.

