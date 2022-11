Gokverslaafde straatdealer vraagt na 8 maanden vrijlating aan rechter

Op 18 maart 2022 kon Chakib C. (40) in Roeselare door de politie opgepakt worden. De agenten waren even voordien getuige geweest van een drugsdeal. C. maakte de straten, pleinen en zelfs cafés in Roeselare onveilig met de verkoop van cocaïne en cannabis. Bij zijn arrestatie had hij 60 gram cocaïne en cash geld op zak. Hij bleek zelf ook verslaafd aan drugs en sportweddenschappen. Het bleken zijn enige vormen van inkomsten. De openbare aanklager eiste een celstraf van 20 maanden. Zijn advocaat vroeg de rechter enkel de periode van voorhechtenis als effectieve celstraf op te leggen. Dat zou betekenen dat hij daarna snel wordt vrijgelaten. Vonnis op 28 november.