Gokverslaafde dealer mag na 8 maanden cel verlaten

Zuid-West-Vlaanderen Dag van de Wetenschap, een populaire lichtjes­wan­de­ling, smullen van stoofvlees of witloof tot de Historic Rally: onze weekend­tips voor Zuid-West-Vlaanderen

Buiten België-Marokko zondag om 14 uur op het WK in Qatar nog geen andere plannen dit weekend en zin om daar verandering in te brengen? Onze redactie zet je op weg met vijf leuke weekendtips voor zaterdag 26 en zondag 27 november in Zuid-West-Vlaanderen: van de Dag van de Wetenschap in vier steden en gemeenten, een populaire lichtjeswandeling, smullen van stoofvlees of witloof tot de Historic Rally in en rond Ieper: voor ieder wat wils!

25 november