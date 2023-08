Franse winkeldie­veg­ge riskeert 3 jaar cel: “Had geen geld om kinderen eten te geven”

Een 34-jarige Franse vrouw riskeert 3 maanden cel voor het plegen van winkeldiefstallen in Roeselare. Op 10 juni werd ze op heterdaad betrapt in kledingzaak JBC. Het parket heeft de dame in snelrecht gedagvaard, maandag verscheen ze al voor de rechter.