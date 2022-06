Godelieveparochie feest met rommelmarkt, kinderzoektocht en livemuziek

“We hebben gemerkt dat de opkomst niet minder is op één dag dan op twee dagen én we hebben weer een heel mooi aanbod aan activiteiten”, vertelt Thomas Maes. “De Godelievefeesten hebben in de eerste plaats als doel om mensen op de parochie samen te brengen, maar zorgen ook voor een mooie som om te kunnen gebruiken voor het onderhoud van de lokalen van de parochie.

De festiviteiten concentreren zich op het plein voor de Godelievekerk en in de zalen Pagode en Ter Beke. Bovendien start het feestgedruis op de Godelieveparochie op zondag 3 juli bijzonder vroeg. Al vanaf 5.30 uur is iedereen welkom op de jaarlijkse Godelieverommelmarkt. “Die strekt zich uit over de ganse parochie, maar omwille van de wegenwerken in de Honzebroekstraat zijn we genoodzaakt om een andere richting uit te gaan. Op het parochieplein, de Beekstraat, Lijsterstraat, Merelstraat en Spechtendreef zullen er talrijke kraampjes terugvinden. Er kunnen er trouwens nog bij. Inschrijven kan via rommelmarkt@godelievefeesten.be. Van 7.30 tot 9 uur kunnen wielertoeristen zich aan de Godelieverit wagen. Er kan gekozen worden voor een rit van 55 of 85 kilometer. Inschrijven doe je in zaal Pagode en deelnemen kost drie euro.

Om 10 uur is er een feestelijke eucharistieviering in de Godelievekerk en vanaf 11.45 uur kan je smullen van een koude schotel. Die kost 10 euro en dient op voorhand besteld te worden via info@godelievefeesten.be of int Grachtje. In de namiddag start om 13.30 uur Godeliefje zoekt een prins, een geanimeerde kinderzoektocht, en de kinderen kunnen zich ook doorlopend uitleven aan een speelcaravan. Om 15.30 uur is er een optreden van de Low Budgetband en om 18.00u is er een quiz. Inschrijven kan via quiz@godelievefeesten.be in ploegen van vier personen. Doorlopend is er een tombola, kan je smullen van braadworsten, genieten van koffie en taart,… Meer op https://www.godelievefeesten.be.

