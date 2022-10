Gloednieuw branddetectiesysteem bewijst nut bij technisch defect in serverruimte bij Prosafco in Roeselare

Rond 16.30 uur trad het alarm in het gloednieuwe bedrijfsgebouw van Prosafco in werking. Het gebouw op de Ovenhoek is pas begin dit jaar in gebruik genomen en werd uitgerust met een state-of-the-art branddetectie en –bestrijdingssysteem. “Toen er in de serverruimte een probleem is vastgesteld, trad het in werking”, legt CEO Michel Waumans uit. “Een soort gas zorgde er meteen voor dat het zuurstofgehalte in de serverruimte drastisch daalde. Op die manier wordt een eventuele brand in de kiem gesmoord, zonder water of schuim of andere producten die voor servers heel schadelijk zijn. De evacuatie van de naar schatting 50 werknemers verliep vlekkeloos en op het eerste zicht is er geen schade vast te stellen. In de gegeven omstandigheden ben ik dan heel tevreden dat de investeringen in veiligheid hun nut hebben bewezen. Alleen al in de magazijnen kostte het branddetectie- en bestrijdingssysteem 1 miljoen euro. Maar veiligheid gaat boven alles.” De brandweer van de zone Midwest voerde een grondige controle uit en zorgde er via ventilatie voor dat het zuurstofgehalte in het bedrijf opnieuw op peil kwam.