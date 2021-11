Glaasje water? Dertiger terecht voor reeks diefstallen in woningen met list

Roeselare Vijf medailles voor MSKA Roeselare op provinci­aal kampioen­schap veldlopen

Het MSKA Roeselare liet zich gelden op het provinciaal kampioenschap veldlopen voor scholen. Ze pakten niet minder dan vijf medailles. Leerkracht atletiek, fitness en wielrennen Klaas Vankersschaever ging aan de haal met goud bij de niet aangesloten leerkrachten heren en z’n collega Sofie Lefevre, leerkracht LO/PAV, was goed voor zilver bij de niet aangesloten leerkrachten dames. Leerkracht Nederlands Eline Desloovere nam in diezelfde categorie brons mee naar huis. Tara Brackeva, vijfdejaars LO en Sport, won brons bij de meisjes scholieren individueel en tot slot was MSKA Roeselare ook goed voor goud in het ploegenklassement scholieren jongens.

