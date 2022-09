Gezond ontbijt voor 430 leerlingen en 50 leerkrachten

Izegem Jonge twintiger moet zich aan voorwaar­den houden na drugsver­koop: “Overlijden vader was trigger voor eigen gebruik.”

Een 21-jarige jongeman uit Izegem is vorig najaar 4 maanden in de cel gevlogen op verdenking van drugsbezit en –verkoop. Terugkeren naar de cel hoeft niet meer want de rechter gaf hem woensdag een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden en een al even voorwaardelijke boete van 8.000 euro. Zo’n 6.000 euro drugsgeld speelt hij wel kwijt.

