Gezocht: speurneuzen voor paaszoektocht

Net voor de sloop: streetar­ties­ten turnen leegstaan­de Spar om tot kunstzinni­ge vrijhaven

De leegstaande Spar langs de Motestraat in Ardooie fungeert, in afwachting van de sloop van het gebouw, tijdelijk als kunstzinnige vrijhaven. Streetartieste Jolly -jonk.- Ellegeest (32) kreeg hiervoor toestemming van de eigenaar . Samen met de Brugse Anna -PegasuS- Perneel en enkele gastartiesten viert ze er haar creativiteit bot. “Dit is voor ons zo’n unieke kans”, zegt jonk. die samen met haar kompanen op 2 april de deuren van de vroegere supermarkt openzet voor het brede publiek. Wij mochten in primeur al even binnenpiepen.