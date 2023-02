Gezinsbond organiseert tweedehandsbeurs

Bekende rock- en metalkroeg De Verlichte Geest na 27 jaar definitief dicht: “Afscheid met pijn in het hart, maar we hebben een nieuwe locatie op het oog”

Een stukje lokale (muziek)geschiedenis is niet meer. De legendarische rock- en metalkroeg De Verlichte Geest zorgde 27 jaar lang voor plezier en was zaterdag voor de allerlaatste keer open. Hét moment voor wie er menig uur heeft vertoefd om nog eens in stijl afscheid te nemen van de iconische uitgaansplek. Stichter Geert Hiroux nam voor de gelegenheid nog eens achter de tap plaats én er is mogelijk goed nieuws over de toekomst op een nieuwe locatie.