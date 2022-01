Gezin met 6 kinderen naar ziekenhuis na CO-intoxicatie in Roeselare

RoeselareIn Roeselare is zaterdagnamiddag een gezin met 6 kinderen naar het ziekenhuis overgebracht met CO-intoxicatie. Een slecht werkende boiler in de badkamer bleek aan de oorzaak te liggen.

Het euvel werd opgemerkt toen de vader des huizes in de badkamer onwel werd toen één van de kinderen in bad zat. Het hele gezin werd met ambulances naar het ziekenhuis overgebracht voor een controle en het toedienen van extra zuurstof. Ze maken het één voor één goed. Slechts één van de kinderen moest een nachtje in het ziekenhuis doorbrengen.

Het gezin uit Staden had in de woning in de Prins Albertstraat een tijdelijk onderkomen voor de duur van verbouwingswerken aan hun eigen woning. De brandweer controleerde het huis en stelde te hoge CO-waarden vast. De boiler in de badkamer bleek de boosdoener. De gastoevoer is afgesloten en het huis mag voorlopig niet meer bewoond worden. Het gezin kan terecht in een noodwoning.

Eind december werd in dezelfde straat nog een gezin met 2 kinderen naar het ziekenhuis overgebracht met CO-intoxicatie. Ook toen lag een slecht werkende boiler aan de oorzaak. CO – voluit koolmonoxide- is een reukloos gas en daarom wordt het ook wel eens ‘de stille sluipmoordenaar’ genoemd. Het wordt 250 keer sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Zelfs een kleine hoeveelheid leidt al snel tot misselijkheid, bewusteloosheid of zelfs de dood. Het ontstaat bij onvolledige verbranding van bv. aardgas, hout of benzine. Goed verluchten van een ruimte helpt. Dat er de voorbije dagen weinig wind is, zorgt er voor dat het risico op CO-intoxicatie groter is.

