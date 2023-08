Slagerij wordt kinderdag­ver­blijf: Snoezel XL verruilt vroegere stek van restaurant Savarin voor gebouw van Keurslager Franky

Snoezel XL verlaat in het voorjaar van 2024 het monumentale gebouw dat decennialang de thuishaven was van het gerenommeerde restaurant Savarin. Zaakvoerster Caroline Deprez kocht langs de Beekstraat het pand van Keurslager Franky en dat moet de nieuwe thuis worden van het kinderdagverblijf. De verregaande aanpassingswerken zijn volop aan de gang. Gekoppeld aan de verhuis, wijzigt Caroline ook de doelgroep. “Ik investeer zowel in de toekomst van Snoezel XL als in die van mijn kinderen, want twee van hen werken ondertussen in de zaak”, aldus Caroline.