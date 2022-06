Gepensioneerde werknemer Venturelli na 32 jaar dienst verdacht van diefstal fietsen: “Altijd alles voor bedrijf gegeven en dan een klacht als afscheid”

Roeselare Kringloop­ver­ha­len in het Eco Café

Rino Feys kennen we in Roeselare als de man achter de ondertussen stopgezette horecazaak ’t Walhalla en achter boekhandel De Zondvloed. Maar ondertussen is hij al een tijdje aan de slag in de Kringwinkel van Avelgem. Feys is trouwens ook de auteur van Kruimels en Microkosmos en slaagde er dit jaar in koning Filip naar zijn kringwinkel te krijgen. Op donderdag 23 juni komt hij naar het Eco Café in RSL Op Post met twee valiezen vol voorwerpen uit de Kringwinkel. Aan elk voorwerp hangt een verhaal, een anekdote of een herinnering vast, die Rino bevlogen en enthousiast vertelt. Hij neemt je mee in een boeiend universum en gidst je langs lokaal hergebruik, sociale tewerkstelling en betaalbare spullen voor iedereen, de thema’s van elke Kringwinkel. Wil je er graag bij zijn? Inschrijven is gratis en kan op www.mirom.be. De avond begint om 19.30 uur.

