Gemorrel aan bestelwagens op parking aan Carrefour Ardooisesteenweg: stuurkolom opengebroken

Beroepspom­piers winnen proces over centen, tegen hulpverle­nings­zo­ne: achterstal­lig loon van overuren moet terugbe­taald worden

Na ruim drie jaar procederen hebben 33 beroepsbrandweerlui van de post Roeselare gelijk gekregen in een discussie rond overuren. De rechter verplicht de hulpverleningszone Midwest om die integraal uit te betalen. “Dat moest tegen uiterlijk 31 maart gebeurd zijn, maar we hebben nog geen cent gezien”, zeggen de brandweerlui die ondanks de malaise hun job met hart en ziel blijven doen. Hun bevelhebber sust. “Het komt, we hebben alleen wat meer tijd nodig.”