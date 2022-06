Geen zin om boodschappen te doen? Deliveroo levert ze voortaan aan huis binnen 30 minuten

Deliveroo is sinds eind juni vorig jaar actief in Roeselare. Tot nu brachten hun koeriers enkel maaltijden van ondertussen al meer dan 30 lokale handelaars aan huis, maar nu wordt voortaan is Roeselare de negende stad in België -na Antwerpen, Bergen, Brussel, Charleroi, Gent, Hasselt, Luik en Dendermonde – waar Deliveroo en Carrefour samenwerken om ook boodschappen aan huis te leveren. “Samenwerken met Deliveroo stelt ons in staat om nog dichter bij de Roeselarenaar te komen en tegemoet te komen aan hun steeds veranderende behoeften”, zegt Arnaud Lesne, Director Innovation bij Carrefour. “Wat we met Deliveroo in verschillende Belgische steden mogelijk maken, maakt deel uit van wat de toekomst van lokaal kopen voor ons betekent. We zijn blij dat we samen met Deliveroo hier verder naartoe werken en mensen in minder dan 30 minuten hun Carrefour boodschappen thuis kunnen laten leveren.”