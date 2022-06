Geen straf, wel voorwaarden voor jonge twintiger na belaging ex en haar nieuwe vriendje

Zo’n twee jaar hadden de jongeman en het slachtoffer een relatie. Toen die in de zomer van 2020 op de klippen liep, had hij het er moeilijk mee. “Hij stuurde haar honderden (dreigende) berichten, verspreidde naaktfoto’s, stond haar her en der op te wachten of dook op waar zij was”, somde advocaat Michiel Van Eeckhoutte op. “Ook haar nieuwe vriend werd achtervolgd en kreeg in café Bistro in Roeselare zelfs klappen. In zijn wagen sloeg of stampte hij een deuk en bracht krassen aan.” “Ik ben wel blij vast te stellen dat hij heeft ingezien dat het zo niet verder kon”, klonk het bij de openbare aanklager. “Ik ging uit en dronk veel. Dan werd ik impulsiever”, verdedigde de jongeman zichzelf. “Maar ik probeer het verleden nu achter mij te laten, laat me psychologisch begeleiden en veranderde ook van school en richting.”