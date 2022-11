Geen straf voor zaakvoerster van schrijnwerkbedrijf die woning verkocht om personeel alsnog uit te betalen

Roeselare Nationale actiedag: vakbonden delen soep uit en gaan in gesprek met shoppers Dino Center

Nationale actie- en stakingsdag vandaag en dat was in Roeselare vooral merkbaar op de parking van het Dino Center waar de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB samen actie voerden. Ze deelden soep uit aan passanten en boden iedereen de kans om even het hart te luchten over de dalende koopkracht en stijgende energieprijzen. “Het is dringend tijd voor doortastender maatregelen”, klinkt het bij de vakbonden.

13:19