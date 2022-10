Geen straf voor twintiger na elleboogstoot aan agent na ruzie in De Loods in Roeselare

Roeselare Eenrich­tings­ver­keer in Groene­straat door drukte op begraaf­plaats

Bijna de helft van de Roeselaarse graven bevindt zich op de nieuwe begraafplaats in de Groenestraat. Rond Allerheiligen wordt deze plek dan ook druk bezocht en zijn enkele tijdelijke verkeersmaatregelen nodig. Vanaf zaterdag 29 oktober tot en met dinsdag 1 november wordt de verkeerscirculatie in de directe omgeving er aangepast. In de Groenestraat, tussen de Rijksweg en de Kleine Moststraat, is er enkel verkeer toegelaten in de richting van de Rijksweg naar de Piljoenstraat. Parkeren is verboden aan de onpare kant van de Groenestraat tussen de Rijksweg en de Piljoenstraat en in de Piljoenstraat aan de pare kant vanaf huisnummer 52 tot de Groenestraat. Tot slot is tijdens die vier dagen parkeren op de parking voor het kerkhof voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.

24 oktober