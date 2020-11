Geen straf voor skater Franky (39) die mondmasker niet droeg, noch voor agent die klap uitdeelde

West-Vlaanderen Voka West-Vlaanderen vraagt heropening van de winkels: “Het kan veilig door bijvoor­beeld te werken op afspraak”

25 november In aanloop naar het Overlegcomité van komende vrijdag vraagt Voka West-Vlaanderen duidelijkheid over de coronastrategie in december en de eerste jaarhelft van 2021. “Een eerste stap is de heropening van alle winkels, met bijkomende veiligheidsmaatregelen. Daarnaast vragen we snel een helder plan voor de komende 7 maanden om een derde golf en het bijhorende jojo-effect te vermijden.”