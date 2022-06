Geen straf voor dementerende man na slagen aan partner na etentje gouden huwelijksverjaardag

Roeselare Buurvrouw vrijgespro­ken voor brandstich­ting op Biezenhof: “Drie maanden onterecht in cel én echte dader loopt nog vrij rond.”

Twee jaar nadat op het Biezenhof in Roeselare een appartement in de vlammen opging, is een 37-jarige vrouw uit Roeselare die verdacht werd van brandstichting vrijgesproken. De rechtbank in Kortrijk vond dat er onvoldoende bewijzen waren dat zij de brand veroorzaakte. “De enige juiste beslissing. Het is jammer dat de echte schuldige wel nog altijd vrij rondloopt”, reageert advocaat Filip De Reuse.

14 juni