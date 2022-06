Geen kansen meer na 16 veroordelingen: 34 maanden celstraf voor onverbeterlijke dievegge met drugsverslaving

De voorbije jaren verbleef Natascha C. wel vaker in de Brugse gevangenis. Ze liep al 16 veroordelingen op voor drugs en diefstallen. Op de dool door de drugs gaat ze meestal op dievenpad. Zo ook opnieuw in april. In een pashokje van kledingwinkel H&M stal ze kledij nadat ze het anti-diefstalsysteem had ontmanteld. Ze bleek bij de betrapping op heterdaad in het bezit van 5 gestolen bankkaarten. Ook een postpakket verdween door haar toedoen. “Telkens komt ze uit de gevangenis zonder toekomstperspectief”, aldus haar advocaat. “Dan komt ze opnieuw bij haar ex of op straat terecht. Eigenlijk wordt ze te vroeg uit de cel vrijgelaten en zou ze er beter eerst voor zorgen dat haar reclassering op punt staat vooraleer ze opnieuw buiten komt.” Na haar vorige smeekbede in oktober 2021 had de rechter haar gebeden nog verhoord door haar een celstraf van 2 jaar, waarvan enkel de periode van haar toenmalige voorhechtenis effectief was, te geven. Nu was hij heel wat minder mild en vond hij dat C. haar kansen zijn opgebruikt.