Geen erkenning voor moskee El Nour: “Er volgt zeker een nieuwe aanvraag”

Het was het Vlaams Belang die de weigering aan het licht bracht tijdens de gemeenteraadszitting. El Nour, op vandaag te vinden langs de Spinnersstraat, kocht al in 2015 een oude fabriekshal van Dumont- Wyckhuyse langs de Koornstraat om er hun nieuwe moskee te vestigen. In het kader hiervan diende El Nour via de verkorte procedure een aanvraag tot erkenning in bij de Vlaamse overheid. “De aanvraag van El Nour voldeed echter niet aan de ontvankelijkheidscriteria omdat er enkele uittreksels uit het strafregister – bewust of onbewust – niet werden aangeleverd”, aldus Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). “Dat een moskee doelbewust bepaalde informatie niet heeft bezorgd aan de Vlaamse overheid wijst alvast niet op goede intenties van het moskeebestuur. Het toont aan dat de moskee niet transparant wil zijn. Het is belangrijk dat we weten welke mensen de moskee besturen. Op die manier weten we zeker dat er geen buitenlandse invloeden zijn. Het stadsbestuur kan wat ons betreft niet verder blijven samenwerken met El Nour alsof er niets aan de hand is.”

Geen rol

Schepen Michèle Hostekint (Vooruit) liet weten dat het stadsbestuur vanuit de moskee verwittigd werd over het erkenningsdossier. “Maar we zijn niet op de hoogte gebracht waarom het niet voldeed aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden. Het dossier werd wel tijdig ingediend werd ons gezegd. Maar formeel hebben wij, na navraag bij de hogere overheid, als enige antwoord gekregen dat de aanvraag via de verkorte procedure niet in orde was en dat er een nieuwe aanvraag kan gebeuren via de normale procedure. Als ze dit doen, zullen ze verder begeleid worden om te voldoen aan alle erkenningscriteria gedurende de wachtperiode. Na twee jaar zal een eerste tussentijds advies gevraagd worden aan de adviserende gemeente en de andere adviserende actoren. Op vandaag hebben wij hierin dus geen rol. Wij moeten alleen een advies gegeven op het moment dat er een ontvankelijk dossier is.”

De Reuse dringt er op aan om de zaak van naderbij te bekijken. “Uit een antwoord op een schriftelijke vraag aan minister Somers blijkt namelijk dat de info die ontbrak niet alleen handelt over leden van het bestuur maar ook over de iman. Dat lijkt mij toch verontrustend.”

Nieuwe aanvraag

Bij de geloofsgemeenschap El Nour geven ze toe dat hun erkenningsdossier niet volledig was. “Er ontbraken enkele emailadressen en ook enkele uittreksels uit het strafregister”, zegt Houcine Benomari. “Maar enkele van onze mensen hebben geen emailadres en er waren wel degelijk uittreksels van het strafregister voorzien, alleen waren het van twee mensen de verkeerde formulieren. Model 2, voor activiteiten met jongeren en kinderen, was nodig maar het algemeen formulier was voorzien. Als secretaris heb ik daar helaas niet opgelet omdat het dossier dringend binnen moest. We zijn zeker van plan om een nieuwe erkenningsaanvraag in te dienen.”

Verhuis

Ondertussen hoopt het bestuur van de moskee ook dat ze snel kunnen verkassen richting Koornstraat. Al weet Houcine niet of de niet-erkenning die verhuis stokken in de wielen kan steken. “De moskee in de Spinnersstraat is echt veel te klein. Omwille van de brandveiligheid mogen er maximaal 100 mensen binnen. Het vrijdaggebed moet daardoor in meerdere shifts, zelfs tot vier shifts, gebeuren. Sinds vorig jaar is het gebouw in de Koornstraat volledig betaald, maar we moeten nog verbouwen. Hiervoor zijn we nog geld aan het inzamelen en we wachten ook op een vergunning.”

