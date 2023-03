Geen asbestgevaar in MPI Sterrebos: kleuterklassen mogen weer open

In de drie kleuterklassen van medisch-pedagogisch instituut (MPI) Sterrebos in Rumbeke, bij Roeselare, is geen asbest aangetroffen. De stalen die de dienst Welzijn op het Werk vrijdag nam, zijn negatief. “Zoals verwacht”, reageert Diter Den Baes, algemeen directeur van scholengroep 26-Mandel & Leie. Vorige vrijdag werden de kleuterklassen verzegeld na een anonieme tip over asbesthoudende platen in het plafond die niet op een correcte manier vervangen zouden zijn.

Ophef eind vorige week in MPI Sterrebos. De dienst Welzijn op het Werk viel binnen, ontruimde en verzegelde drie kleuterklassen, waar in totaal een 20-tal kinderen les volgen. Aanleiding was een anonieme tip dat de verwijdering van asbesthoudende platen in het plafond van de klasjes niet op de correcte manier gebeurd was. Die werken werden uitgevoerd tijdens de krokusvakantie.

Eind vorige week ontkende de directie al met klem dat de werken niet volgens de regels van de kunst gebeurd waren, en algemeen directeur Diter Den Baes benadrukte dat het achtergebleven stof in de klasjes afkomstig was van de nieuwe plafondplaten. “Nu blijkt dat de stalen die vrijdag genomen werden, negatief zijn”, aldus Den Baes. “Zoals verwacht. Onze preventieadviseur had eerder zelf al stalen genomen en ook die waren negatief. De dienst Welzijn op het Werk bevestigt nu dat er van asbest geen sprake is. De werken werden dus wel degelijk correct uitgevoerd.”

Terug naar eigen klas

Vandaag wil de school focussen op het communiceren van het goede nieuws. “Morgen, of ten laatste vrijdag, zullen de kleuters opnieuw in hun vertrouwde klasjes terechtkunnen.” De voorbije dagen werden zij elders in het schoolgebouw ondergebracht. “We zullen wellicht nooit weten wie de klacht indiende. Maar we willen nu bovenal de rust laten terugkeren en focussen op onze kernopdracht: kwaliteitsvol onderwijs bieden”, besluit Diter.

LEES OOK:

Volledig scherm Er werd geen asbest aangetroffen in de kleuterklassen van MPI Sterrebos. © Lieven Samyn

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.