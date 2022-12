“Geen algemene oproep tot boeteloze maand”: Zuid-West-Vlaamse politiezones blijven controleren tijdens eindejaarsperiode

Vanaf vandaag, 15 december, een maand lang enkel een waarschuwing in plaats van een boete geven voor lichte overtredingen als zonder gordel rijden, richtingaanwijzers niet gebruiken of rechts inhalen. Dat is de oproep van de 4 politievakbonden VSOA, NSPV, ACV en ACOD. Zij lanceren de actie om hun ongenoegen te uiten op de federale regering. Een eerste reden daarvoor is dat de zachte eindeloopbaan voor politieagenten om op 58 jaar te kunnen stoppen vanaf volgend jaar zal uitdoven. Tegen 2030 wordt 63 bovendien de vroegst mogelijke pensioenleeftijd. Ten tweede heeft het federale kernkabinet de afgesproken loonsverhoging voor de politie herroepen.

“Die algemene oproep is eentje van de vakbonden”, aldus commissaris en woordvoerder van de politiezone Riho (Roeselare) Carl Vyncke. “Het korps heeft geen algemene richtlijn daaromtrent uitgevaardigd.” “Dat betekent dat er niet is gezegd of er wel of niet mag deelgenomen worden”, klinkt het ook bij commissaris Michaël Vanden Heede van de politiezone Mira (Waregem). “Het is een individuele beslissing van elke agent apart. We rekenen wel op hun gezond verstand bij het al dan niet door de vingers zien van bepaalde overtredingen.” “Alle geplande controles en acties blijven onverminderd verdergaan”, aldus Thomas Detavernier van de politiezone Vlas (Kortrijk). “Verkeersveiligheid is te belangrijk, zekere in deze donkere eindejaarsperiode. Dat betekent niet dat we tegen de actie zijn, maar de beslissing ligt bij de agenten zelf.” Ook bij de politiezone Regio Tielt en Arro Ieper weerklinken dezelfde geluiden. “Verkeersveiligheid blijft belangrijk en de controles zullen blijven doorgaan”, aldus ook commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie (Menen). “We zoeken niet de kleine beestjes, maar dat is eigenlijk nooit de bedoeling.” Zware inbreuken blijven sowieso beboet worden.