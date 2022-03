Geef je mening over ARhus en redt het regenwoud

Roeselare Gezocht: begelei­ders voor school­straat

De Steenstraat, de thuishaven van stedelijke basisschool De Brug, is sinds september 2020 een schoolstraat. Die wordt voor en na schooltijd de Steenstraat even afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De stad is momenteel op zoek naar vrijwilligers die zich voor en/of na school willen vrijmaken om deze schoolstraat te begeleiden. Zin om je hiervoor te engageren? Stel je kandidaat via https://www.roeselarevrijwilligt.be/vacature/Begeleiding-gezocht-voor-schoolstraat of loop vrijblijvend langs op het infomoment op vrijdag 25 maart om 9 uur in SBS De Brug.

