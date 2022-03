Geef je mening over ARhus en help het regenwoud te redden

In Vlaanderen loopt momenteel een gebruiksonderzoek in de bibliotheken. Ook het Roeselaarse kenniscentrum ARhus vraagt haar bezoekers om hun mening. Zowel leden als niet-leden kunnen deelnemen aan het onderzoek. De enquête is anoniem en neemt tien minuten in beslag. Elke deelnemer redt via de organisatie World Land Trust een vierkante meter bedreigd regenwoud. De World Land Trust is een liefdadigheidsinstelling die geld inzamelt om bedreigd land te kopen en te beschermen. Deelnemers aan de enquête maken ook kans op een van de Bongo-bonnen ter waarde van 250 euro. Deelnemen aan de bevraging kan via https://www.cult22.eu/be/4242.