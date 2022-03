Geef je mening over ARhus en help het regenwoud redden

Roeselare Eerste steen moet nog gelegd worden maar nieuw Roeselaars stadhuis nu al bekroond als beste circulaire bouwpro­ject

De ingebruikname van het nieuwe Roeselaarse stadhuis is pas voorzien in 2024, maar nu al valt het bouwproject in de prijzen. Het toekomstige stadhuis is bekroond met de Belgian Construction Award 2021 in de categorie Circular Building, een erkenning voor de inspanningen die stad Roeselare, het ontwerpteam en de uitvoerende aannemers leveren op het vlak van recyclage en hergebruik van bouwstoffen, materialen en energie. “Een opsteker om verder te blijven inzetten op duurzaam wonen”, reageert schepen Nathalie Muylle (CD&V).

11 maart