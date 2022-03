Gedrogeerde bestuurder (21) maait fietser van de weg “om iets te doen aan de overbevolking”

In Roeselare is vrijdagavond bij een zwaar ongeval een 67-jarige fietser van de weg gemaaid. Een 21-jarige autobestuurder reed de fietser bewust van de weg en verklaarde nadien dat hij “kwaad was op de maatschappij en iets wilde doen aan de overbevolking”. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het slachtoffer is zwaargewond, maar niet langer in levensgevaar.