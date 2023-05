Gedenkplaat eert verzetsheldin Simonne Brugghe

Gratis kelnerop­lei­ding voor jongeren

Na een succesvolle editie van de Horecabrigade in 2021 biedt stad Roeselare, in samenwerking met Syntra West, opnieuw een gratis horecaopleiding aan voor jobstudenten. Tijdens de tweedaagse gratis opleiding leren gekwalificeerde docenten de basistechnieken voor kelner aan. De opleiding bestaat uit vier sessies van drie uur verspreid over twee dagen. Op het einde ontvang je een diploma en ben je helemaal klaar voor een vakantie- of flexi-job in de horeca. De opleiding wordt georganiseerd op donderdag 18 en vrijdag 19 mei in de club van TRAX. Op donderdag zijn er sessies van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur, op vrijdag duurt de opleiding tot 17 uur. Inschrijven kan via https://www.roeselare.be/formulier/inschrijving-horecabrigade-18-en-19-mei.