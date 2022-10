Gaston viert zijn 100e verjaardag samen met z’n vriendin en familie: “Blijven bewegen, elke dag een glas rode wijn en ook lachen is gezond”

RoeselareGaston Rondelez mag zich een kersvers eeuweling noemen. Dat vierde hij samen met z’n familie en z’n vriendin Rosa Missinne in woonzorgnetwerk BEN waar hij in een serviceflat woont. “Ik ben heel content over mijn leven”, vertelt de bijzonder kwieke 100-jarige.

Hij volgt de actualiteit op de voet en wil nog steeds bijleren. Gaston Rondelez is een 100-jarige om jaloers op te zijn. “Ik vind het belangrijk om in beweging te blijven, drink nog elke dag een glaasje rode wijn en ook lachen is gezond”, verklapt hij het geheim achter z’n hoge leeftijd.

Gaston werd geboren op 7 oktober 1922 in Torhout. Op 8-jarige leeftijd verhuisde hij met z’n ouders naar de Meenseheirweg in Roeselare omdat zijn vader er de kans kreeg om aan de spoorweg te werken. Kleine Gaston zat op de schoolbanken van de Sint-Aloysiusschool en trok vervolgens naar het VTI. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchtte het gezin richting Frankrijk en eenmaal terug in zijn thuisstad stapte hij in het huwelijksbootje met Zelie Aerbeydt. Het koppel woonde aanvankelijk langs de Kasteelstraat en verkaste later naar het Prinsenhof. Samen kregen ze vijf kinderen. Inmiddels telt de familie ook 12 kleinkinderen, 18 achterkleinkinderen en is er zelfs een 19e onderweg.

Volledig scherm Gaston Rondelez vierde zijn 100ste verjaardag maar hij blijft er opmerkelijk jonger uitzien. © Maxime Petit

Geluk

Gaston werkte quasi heel zijn carrière als mecanicien bij het Belgisch leger en is altijd heel actief geweest. Sportief, maar ook als vrijwilliger bij onder meer Okra en in het vroegere WZC Vincenthove. 20 jaar terug moest hij afscheid nemen van Zelie, maar hij vond opnieuw het geluk bij de tien jaar jongere Rosa Missinne uit Lichtervelde die net zoals Gaston in de serviceflats De Rozelaar woont.

Ondanks zijn hoge leeftijd is Gaston nog bijzonder alert en pienter. Schepen Bart Wenes (CD&V) die hem kwam feliciteren namens de stad, de provincie en het koningshuis had hem zelfs afgelopen week nog een halfuur aan de telefoon. Ook tijdens de viering vertelde hij honderduit. Onder meer dat hij nog altijd heel verwonderd in het leven staat. “Ik begrijp tot op vandaag nog altijd niet hoe de wereld kan draaien zonder mechaniek. Dat is en blijft voor mij een groot mysterie”, lacht hij. Maar bovenal is Gaston een tevreden man. “Ik kan heel content terugkijken op mijn leven, heb mijn portie gehad”, besluit de jarige.

Volledig scherm Gaston Rondelez vierde zijn 100ste verjaardag met onder meer zijn jongste achterkleinkind. © Maxime Petit

Volledig scherm Gaston kreeg tal van geschenken. © Maxime Petit

Volledig scherm Gaston ziet er opmerkelijk jong uit voor zijn leeftijd. © Maxime Petit

Volledig scherm Gaston vierde zijn verjaardag in het gezelschap van zijn vriendin Rosa. © Maxime Petit

Volledig scherm Schepen Wenes feliciteerde de eeuweling. © Maxime Petit

Volledig scherm Gaston Rondelez geniet van een bubbeltje ter ere van zijn 100e verjaardag. © Maxime Petit

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.