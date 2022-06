G-sportfestival laat kinderen met beperking proeven van sport

Izegem Brandje op balkon apparte­ment zet Izegemse centrum in rep en roer

Drie brandweerwagens, drie politievoertuigen en een agent op een politiemotor. Een oproep voor een brand in de Marktstraat in het Izegemse centrum zorgde voor een toestroom van hulpverleners en zette het even in rep en roer. Al even snel keerde de rust weer terug.

15 juni