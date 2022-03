Frituur Poater lanceert eigen biertje: “Naam van de zaak vraagt erom”

Frituur Poater opende vijftien maanden geleden de deuren in de, jawel, Paterstraat. Het logo van de frituur, Christof in een habijt, prijkt ook op het etiket van zijn biertje. “Ik ben geen echte bierdrinker, maar het is opvallend hoeveel klanten een wachtpintje bestellen in de frituur”, vertelt hij. “Bovendien wou ik graag met iets uitpakken wat geen enkele andere Roeselaarse frituur heeft en vraagt de naam van de zaak eigenlijk om een eigen biertje.”

Zes maanden geleden startte Christofs zoektocht naar een brouwerij. “Ik ben beland bij de Kortemarkse brouwerij Stoefers. Die is gespecialiseerd in het brouwen van tripel. De brouwers vroegen me wat ik lekker vond en zo creëerden ze een nieuw bier: Frituur Poater. Het brouwproces nam drie maanden in beslag en de grootste uitdaging was voor mij om het stil te houden. Maar nu mag iedereen het weten. Mijn Poaterbiertje is een blond biertje van 7,5 graden alcohol. Eerst smaak je een houtsmaak, maar het is pas nadien dat het volledige pallet zich onthuld. Ik ben zelf enthousiast en ook bij de klanten valt het biertje enorm in de smaak. Per flesje betaal je 4,50 euro.”