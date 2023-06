Friturist Mathias (27) kweekt z'n eigen aardappelen om er frietjes van te maken: "Zelfs van plan om grond bij te kopen of te pachten"

Buren zetten tuinen open voor aperitief­mo­ment met bewoners WZC De Zilverberg: “Doet enorm veel deugd om eens buiten de muren van het rusthuis te komen”

Onder de noemer “Zet joe bie – thuis in de wijk” gaan de bewoners van De Zilverberg tijdens de zomermaanden een drietal keer op bezoek in de tuin van omwonenden van het Rumbeekse woonzorgcentrum. Ze genieten er samen van een aperitiefje en een hapje of een kopje koffie en een gebakje. Dertig buren engageren zich voor het project. “Wij stellen onze tuin open uit dankbaarheid voor de goeie zorgen die mijn ouders in De Zilverberg kregen”, aldus Julien Bonaventure die dinsdag gastheer was van zo’n aperitiefmoment waar ook wij even mochten aanschuiven voor een frisse sangria.