Franse winkeldievegge riskeert 3 jaar cel: “Had geen geld om kinderen eten te geven”

DJ Bryan V. maakt hele zomer het mooie weer in grootste club van dé Bulgaarse feeststek Sunny Beach: “Mijn gezicht prijkt hier zelfs op een billboard”

Nog een tripje gepland richting het Bulgaarse feestoord Sunny Beach? Dan is de kans groot dat je er Bryan Vandecasteele (24), beter gekend als Bryan V., tegen het lijf loopt. De Roeselaarse dj is er drie maanden lang de resident DJ van Valhalla, de grootste club in de ruime omgeving, en dat legt hem geen windeieren. “Het is zot, passanten vragen hier zelfs om met mij op de foto te gaan”, glundert Bryan.