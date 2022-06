Franse drugskoerier riskeert 18 maanden cel

Roeselare Verkeers­hin­der door riolerings­wer­ken in Jules Lagaelaan

Al enige tijd is er verkeershinder in de Jules Lagaelaan door rioleringswerken. Tot nu toe kon het verkeer er, mits het volgen van de werflichten, steeds door. Maar deze week heeft de aannemer wat extra plaats nodig voor de werken. Daarom is het vanaf vandaag, dinsdag 7 juni, tot en met vrijdag 10 juni niet mogelijk om de doorgang via de slagboom aan het busstation, richting Beversesteenweg, te nemen. De inrit naar de ondergrondse parking aan het station blijft wel bereikbaar.

