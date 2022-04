Franse drugskoerier riskeert 18 maanden cel

K. S. (28) uit Wattrelos botste tijdens zijn afvleverronde op 14 november vorig jaar op een politiecontrole in Roeselare. Omdat de man zich bijzonder nerveus gedroeg, besloten de agenten over te gaan tot een grondige controle. “Ze vonden verschillende gripzakjes terug met in totaal 80 gram heroïne en 11 gram cocaïne”, zei het Openbaar Ministerie. De man ging meteen over tot bekentenissen en zei dat hij bezig was met het afleveren van drugs en toonde de adressen op zijn Waze-applicatie. Hij was één week bezig met het afleveren en kreeg er naar eigen zeggen 150 euro per dag voor. “Hij was zijn rijbewijs kwijt gespeeld en kon daardoor niet werken terwijl hij wel veel schulden moet afbetalen”, zei zijn advocaat. “Hij is daarom ingegaan om één week die leveringen te doen, één week te veel natuurlijk.” Die boetes dateren uit het verleden van de man. “Ik deed toen vaak aan zwartrijden met de trein”, zei hij. “Ik betaalde die boetes nooit, maar die zijn later wel nog opgelegd geweest met verhogingen.” K. S. werd in 2015 al eens in Frankrijk veroordeeld tot 18 maanden met uitstel. Voor deze feiten riskeert hij 18 maanden cel en een boete van 8.000 euro. Vonnis op 20 april.