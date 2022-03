Forum Jobs helpt Oekraïense vluchtelingen in hun eigen taal aan job: “Zij zien de vrijheid om te mogen werken als manier om de rug te rechten”

RoeselareNu er steeds meer Oekraïense oorlogsvluchtelingen in ons land arriveren, wil uitzendkantoor Forum Jobs, met hoofdzetel in Roeselare, hen aan een job helpen. Tegelijkertijd helpen ze zo onze bedrijven, die geconfronteerd worden met arbeidskrapte , aan personeel.

Het zware menselijke leed en de vluchtelingstroom die de oorlog in Oekraïne met zich meebrengt, laat niemand onberoerd. Er worden volop hulpgoederen ingezameld en opvangplaatsen ingericht maar bij Forum Jobs, dat beschikt over vier gespecialiseerde rekruteringscellen International Recruitment, kijkt men al naar de langere termijn. “Onze medewerkers vroegen ons of we als uitzendkantoor met jarenlange ervaring in het begeleiden van nieuwkomers naar de arbeidsmarkt niet kunnen meehelpen een klein lichtpuntje voor deze mensen te zijn”, opent CEO Kristof Sanders.

Inschrijvingsloket

Tegelijkertijd schreeuwen vele klanten van Forum Jobs, in alle sectoren, naar personeel. “Waar we meer dan 10 jaar geleden deze gespecialiseerde dienst opstartten en aan missionariswerk deden, is het aantrekken van anderstalig personeel en het zo belangrijke persoonlijke onboardingsproces in je moedertaal dag van vandaag, voor zeer veel bedrijven een evidentie. Die extra inspanningen doen we graag en het werkt ”, weet Marjolein Geens, commercieel directeur van Forum Jobs. “Wij zijn gewoon om heel snel te schakelen, dus onze Oekraïense consulenten Maryna en Vladlena trekken zelf naar het inschrijvingsloket in Brussel om er in direct contact te treden met de vluchtelingen.”

Oekraïense website

Uit deze gesprekken blijkt dat de nood aan informatie en persoonlijke begeleiding hoog is. “Maar ook de veerkracht en de wil om te werken is echt bewonderingswaardig. Veel mensen worden hier in warme gezinnen opgevangen via #plekvrij, maar zijn vastberaden om zo snel zelf mogelijk aan de slag te gaan. Zij zien de vrijheid om te mogen werken als een basisbehoefte, een manier om de rug te rechten.”

Al van voor de crisis zijn veel Oekraïners aan de slag via Forum Jobs International Recruitment dus fungeert het uitzendkantoor voor hun kennissen en familie als eerste aanspreekpunt. Daarom lanceerden Forum Jobs een Oekraïense website https://www.forumjobs.be/welcomeukrainepeople met de meest recente praktische en juridische informatie. “Onze inspanningen zijn misschien een druppel op een hete plaat, maar we willen graag onze expertise en talenkennis ten dienste stellen van deze dappere mensen in nood”, besluit Geens.

LEES OOK: